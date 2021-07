Da Redação

Carreta roubada com 30 ton de soja é encontrada em canavial

Uma carreta foi tomada de roubo nesta terça-feira (27) a noite, na rodovia PR-466, na região rural de Kaloré. A Polícia Militar (PM) recebeu a informação por volta das 22h30 pela empresa que faz o rastreamento do veículo e acionou apoio de Jandaia do Sul para acompanhar a ocorrência no local indicado pelo GPS.

O caminhão estava em um carreador de cana secundário, com o cavalo motor, o semirreboque e a carga de 30.980 kg de soja. A vítima – motorista, foi até o local indicado pelo rastreador e confirmou a propriedade do veículo com a carga intacta e verificou apenas danos na lona que cobria a carroceria.

A PM encaminhou o veículo e a vítima até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, para as providências.