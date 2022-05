Carreta pega fogo na PR- 272, no município de Cruzmaltina

Da Redação

Na tarde desta quarta-feira (04), por volta das 14h30, uma carreta com semirreboque pegou fogo na Rodovia PR-272, em Cruzmaltina, no trevo do Distrito de João Vieira, que dá acesso para a região de Grandes Rios e Faxinal.

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao veículo que possui emplacamento de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Conforme informações, a carreta teria pegado fogo, devido a um problema no ar condicionado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi chamada para atender a ocorrência e fez a sinalização no local em que o veículo estava. Conforme informações da PRE, a carreta estava carregada com pedras e não apresentou prejuízo para a carga.

continua após publicidade .

De acordo com o Blog do Berimbau, o motorista conseguiu sair da cabine.

Assista ao momento: null - Vídeo por: Reprodução

Fonte: Blog do Berimbau.