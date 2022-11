Carreta pega fogo na BR-376 e deixa rodovia interditada; veja

Da Redação

Um motorista que passava pelo local gravou um vídeo

Uma carreta que pegou fogo interditou a rodovia BR-376, na região de Imbaú, próximo ao Restaurante Soledade, na pista sentido Ponta Grossa. O incidente foi registrado nesta sexta-feira (11), no KM 402.

Um motorista que passava pelo local gravou um vídeo, que revela a intensidade das chamas que destruíram o veículo. A carreta estava carregada com bobina de papel.

Equipes da empresa Klabin, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e compareceram no local do incêndio. Um caminhão-pipa da Prefeitura de Imbaú também ajudou a conter as chamas do veículo.

Assista ao vídeo da carreta no Instagram do Blog Berimbau:





