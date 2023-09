Carreta frigorífico tomba na Serra do Cadeado em Mauá da Serra

Um caminhão frigorífico tombou na rodovia BR-376, na região da Serra do Cadeado, entre as cidades de Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 26 de setembro, e mobilizou as autoridades.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender o tombamento, assim como uma equipe do Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná (DER-PR). A pista ficou interditada e, conforme os policiais rodoviárias estaduais, o condutor da carreta não sofreu ferimentos graves.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, houve o relato de dezenas de pessoas sentadas às margens da rodovia para acompanhar o desenrolar da ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.

Foto por Reprodução

