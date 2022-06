Carreta-escola do Senac inicia capacitações gratuitas em Faxinal

Da Redação

Noventa jovens serão capacitados nos próximos dias em Faxinal em cursos gratuitos voltados ao mercado de trabalho. O treinamento nas áreas de informática e gestão será feito na carreta-escola do Senac, que chegou ao município nesta terça-feira (28).

O secretário de Planejamento de Faxinal, Vinicius Theodorovicz Costa, representando o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, que se encontra em viagem, recebeu do ‘Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná’, a entrega simbólica da chave da carreta-escola.

“O município de Faxinal está sempre de portas abertas para fazer essas parcerias e ajudar nossos jovens com a qualificação profissional. Cursos de grande importância para quem está inovando e empreendendo. Estamos investindo para criação de empregos, como também trabalhando para deixar nossa cidade mais bonita e melhor”, avaliou o secretário, que agradeceu em nome do prefeito, os parceiros da iniciativa: o Sistema Fecomércio, Câmara Municipal, secretaria de Assistência Social, Associação Comercial e Empresarial de Faxinal (ACEF) e CRAS.

O diretor da Divisão de Finanças e Desenvolvimento Organizacional do Senac Paraná, Jeferson Vanderlei Basso, lembrou que, no ano passado, o Senac esteve no município com a carreta de Moda e Beleza e, na oportunidade, devido à pandemia da Covid-19, somente 30 alunos puderam ser contemplados com o curso. Basso acrescentou ainda mais cursos virão para o município.

“Quando o município se prepara para a área de turismo, no de caso Faxinal, isso é fundamental para o desenvolvimento local. O turismo vai trazer turista, que demandará mão de obra e vai envolver demanda de cursos. O Senac tem e, futuramente, estaremos aqui com cursos na área de lazer”, completou.

Participaram da solenidade o diretor da Divisão de Finanças e Desenvolvimento Organizacional do Senac Paraná, Jeferson Vanderlei Basso; Luiz Carlos Favarin, presidente do Sindicomércio de Ivaiporã — Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Ivaiporã; Lucas Salvalaggio da Silva, gerente executivo do Senac Apucarana; Fábio Luís Pereira da Silva, gerente executivo Senac Ivaiporã; Ronaldo Romani Ficagno, gerente executivo Sesc Apucarana; os vereadores, Paulinho Portela, presidente da Câmara; Carlinhos Vila, Édi Willian Moreira dos Santos e Marcelo Fabiano dos Santos, o Katarino. Além do coordenador do CRAS, Dirlei Passos; Ana Paula, coordenadora do Cecom, Angélica Moreira, secretária do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Amanda Canello e Gisele Rios Paulussi da ACEF – Associação Comercial Empresarial de Faxinal.



A unidade móvel do Senac está instalada na Praça Dealcides Balhs (Centro) e fica no município até dia 22 de julho. Os cursos ofertados são Google — Ferramentas Colaborativas; Excel — Operações Essenciais; Instagram para Negócios; Percepções de Valores para Cliente e Desenvolvimento de Líderes.

