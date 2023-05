Carreta do Conhecimento leva curso gratuito de Mecânica a Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carretas do Conhecimento

Entre os dias 20 de junho e 27 de julho a Carreta do Conhecimento do Estado dará curso gratuito de Mecânica Automotiva em Ivaiporã. As aulas serão ministradas entre as 13h30 e 17h30 e das 18h30 às 22h30.

continua após publicidade .

Para se inscrever na Carreta do Conhecimento o interessado deve procurar o gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, Rodrigo Cordeiro, na Avenida Melvis Muchiuti, 940 – ou pelo telefone 3472-8650.

- LEIA MAIS: Primeira parcela do 13º salário do INSS será paga nesta quinta-feira

continua após publicidade .

O interessado deve ser maior de 17 anos – comprovadamente, apresentar autodeclaração de escolaridade mínima de ensino fundamental completo e residir em Ivaiporã. Quanto aos alunos menores de 18 anos devem necessariamente cursar a turma no período das 13h30 às 17h30.

Rodrigo Cordeiro informou que foram abertas 36 vagas para o curso de Mecânica Automotiva: 18 alunos para turma das 13h30 e 17h30, e 18 alunos para turma das 18h30 às 22h30. Em dias feriados não serão aplicadas aulas.

O objetivo da Carreta do Conhecimento é desenvolver política pública de qualificação e capacitação profissional para estimular o crescimento da economia e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O projeto representa o empenho do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, em implementar com celeridade políticas de acesso à qualificação profissional, oferecendo à população investimentos que instiguem a geração de emprego e renda, qualificação profissional dos cidadãos e investimento no comércio e indústria.

Siga o TNOnline no Google News