Carreta do Conhecimento forma mais 24 eletricistas em Ivaiporã

Ivaiporã passa a ter mais 24 eletricistas residenciail. A formatura aconteceu, na quinta-feira, dia 28 de julho, no Centro da Melhor Idade, após 30 dias de curso oferecido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, que enviou a Carreta do Conhecimento – patrocinada pela Volkswagen com apoio do Senai, disponibilizando os professores gratuitamente, e da Prefeitura por meio da Agência do Trabalhador.

A Prefeitura aderiu a Carreta do Conhecimento com o objetivo de ofertar qualificação profissional gratuita e formar profissionais para o mercado de trabalho.

A solenidade de formatura iniciou com 1 minuto de silêncio em homenagem ao médico Orlando Sanchez, que faleceu na quarta-feira, dia 27 de julho, aos 86 anos, vítima de infarto. Em seguida, compuseram a mesa de honra a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy; gerente da Agência do Trabalhador, Rodrigo Cordeiro; diretores dos Departamentos de Administração, Assistência Social e de Indústria e Comércio da Prefeitura, Cláudia Rech, Flávia Kuss e Alex Fonseca; representante da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), Daniele Araújo; e a coordenadora do Senai, Flávia Silva.

Incentivo

Cláudia Rech, que falou em nome do prefeito Carlos Gil, parabenizou os 24 formandos por se disponibilizar a aprender. “Incentivar o conhecimento e a geração de empregos é um dos compromissos da administração municipal”, afirmou.

Segundo Flávia Kuss, a Assistência Social mantém parceria com a Agência do Trabalhador e, sempre que surge solicitação de emprego, o interessado é encaminhado para concorrer à vaga de trabalho.

A importância da capacitação profissional foi citada por Alex Fonseca, que considerou gratificante participar da formatura de 24 formandos. “Com os conhecimentos adquiridos é possível ajudar a renda familiar”, observou o diretor de Indústria e Comércio.

De acordo com Daniele Araújo o apoio da família é fundamental na hora da capacitação profissional. “Podemos perder qualquer bem material. Mas o conhecimento é para sempre”, comparou a representante da Fiep, enquanto Flávia Silva espera que seja apenas o início de uma grande jornada profissional.

Com o município em pleno desenvolvimento, a presidente da Câmara de Vereadores disse que é necessário profissional capacitado. “Na vida é preciso ser persistente e ter vontade de mudar de vida. Por isso, parabenizo cada eletricista residencial pela conclusão do curso”, declarou Gertrudes Bernardy.

Ao prefeito Carlos Gil, o gerente da Agência do Trabalhador, Rodrigo Cordeiro, agradeceu pela confiança por considerar que o cargo exige muita responsabilidade. “É uma honra trabalhar em prol da classe trabalhadora, porque a gestão municipal é comprometida com o trabalho”, assegurou Rodrigo Cordeiro.

As aulas foram ministradas pelo professor de Instalações Elétricas, Luiz Campos.

