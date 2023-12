Carreta despenca em trecho de obras da BR-376 em Jandaia do Sul

Na noite desta segunda-feira (4), uma carreta despencou em uma ribanceira após o condutor perder o controle da direção, em um trecho de obras da BR-376, em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo os agentes, o motorista seguia em um trecho de desvio quando não conseguiu frear a tempo, bateu na mureta de proteção e caiu de uma altura de 15 metros.

Com o impacto, o caminhão carregado com óleo vegetal ficou destruído. O condutor, de 45 anos, teve ferimentos leves.

Equipes de resgate foram acionados e a vítima foi encaminhada para o hospital do município.

Obras de duplicação:

As obras são para duplicação no trecho e para desafogar o cruzamento para que passa sobre o trecho da BR-376. No entanto, estas obras estão com várias pendências.

O novo contorno tem extensão total de seis quilômetros, com pistas duplas em cada sentido, separadas por um canteiro central.

Cada faixa de rolamento terá 3,60 metros de largura e os acostamentos externos terão 2,50 m, com espaço lateral de 1,20 m para dispositivos de drenagem. Também serão executados cinco viadutos na rodovia e obras de contenção.

