Carreta de Maringá tomba na BR-376 na Serra do Cadeado

A princípio, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e chovia no momento do acidente

Uma carreta, com placas de Maringá, tombou na BR-376, na saída de Mauá da Serra para Ortigueira, início da Serra do Cadeado. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (21), no Km 304.

O motorista da carreta, que estava carregada com grãos, não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. A princípio, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e chovia no momento do acidente.

Um guincho foi acionado para fazer a remoção do caminhão. O tombamento interditou parte da pista. Outro acidente:

Pedestre morre atropelado na região do Jaboti, em Apucarana

Uma pessoa morreu na noite desta terça-feira (20) em um grave acidente registrado na região do Lago Jaboti, em Apucarana. Um pedestre faleceu após ser atingido por um veículo Siena na rua José Antônio de Oliveira.

O acidente aconteceu perto da Praça das Abelhas e a Polícia Militar está no local. O Samu foi acionado, mas a vítima - um homem ainda não identificado - não resistiu e faleceu no local. Não há maiores informações de como o pedestre foi atingido.

O motorista do Siena foi identificado e acabou sendo detido pelos policiais por apresentar sinais de embriaguez. O condutor teria recusado fazer o teste de alcoolemia, procedimento padrão quando há suspeita de embriaguez

De acordo com a PM, como havia sinais da ingestão de álcool, o motorista foi encaminhado posteriormente para sede da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para os procedimentos cabíveis.

