Carreta de grãos tomba na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira

Apesar dos transtornos gerados no tráfego da região, o tombamento não deixou feridos

Uma carreta carregada com grãos tombou no final da tarde desta terça-feira (03), na rodovia que corta a região da Serra do Cadeado, no trecho que liga as cidades de Mauá da Serra e Ortigueira. O acidente aconteceu nas proximidades do Rio Preto e, apesar dos transtornos gerados no tráfego da região, não deixou feridos.

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O veículo, um semirreboque com placas de Diamante do Norte (PR), perdeu a estabilidade e tombou. Com o impacto, a carga de grãos ficou comprometida na via.

A região da Serra do Cadeado é um trecho de declive bastante conhecido pelo trânsito intenso e contínuo de veículos pesados. O fluxo na rodovia exigiu atenção redobrada dos demais motoristas que trafegavam pelo local ao longo do início da noite.

As informações são do Blog do Berimbau.