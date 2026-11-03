Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
NESTA TERÇA-FEIRA

Carreta de grãos tomba na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira

Apesar dos transtornos gerados no tráfego da região, o tombamento não deixou feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carreta de grãos tomba na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira
Autor Grãos ficaram esparramados pela rodovia - Foto: Gustavo Martins/Blog do Berimbau

Uma carreta carregada com grãos tombou no final da tarde desta terça-feira (03), na rodovia que corta a região da Serra do Cadeado, no trecho que liga as cidades de Mauá da Serra e Ortigueira. O acidente aconteceu nas proximidades do Rio Preto e, apesar dos transtornos gerados no tráfego da região, não deixou feridos.

LEIA MAIS: Médica de 28 anos é encontrada morta em quarto de hotel no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O veículo, um semirreboque com placas de Diamante do Norte (PR), perdeu a estabilidade e tombou. Com o impacto, a carga de grãos ficou comprometida na via.

A região da Serra do Cadeado é um trecho de declive bastante conhecido pelo trânsito intenso e contínuo de veículos pesados. O fluxo na rodovia exigiu atenção redobrada dos demais motoristas que trafegavam pelo local ao longo do início da noite.

As informações são do Blog do Berimbau.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito GRÃOS rodovia Serra do Cadeado safety on roads tombamento de carreta tráfego intenso
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV