Carreta de frango é saqueada após tombamento na BR-376, no Paraná

O acidente aconteceu entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira

Uma carreta carregada com carne frango foi saqueada por populares na noite desta segunda-feira (30), após um tombamento na BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, Norte do Paraná.

O acidente aconteceu no período da tarde, na altura do quilômetro 308 da rodovia federal. A carreta Mercedes Benz, com placas de Foz do Iguaçu, estava carregada com carne de frango e tombou em uma curva.

Um vídeo gravado por motoristas que passavam pelo trecho na noite desta segunda (30), enquanto a carreta ainda estava no local do acidente, registraram dezenas de populares saqueando a carne.



Conforme a denúncia feito à reportagem do Blog do Berimbau, as pessoas saíam do local carregando caixas da carga.

Assista o flagrante:

O motorista da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para um hospital da região. Ele sofreu ferimentos, mas não há risco de morte.







Fonte: Informações Blog do Berimbau.

