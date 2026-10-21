Carreta de bitrem tomba e espalha carga de telhas de fibrocimento na BR-376 em Mauá da Serra

A carreta traseira de um caminhão bitrem tombou e espalhou uma carga de telhas de fibrocimento sobre a pista da BR-376, em Mauá da Serra, na manhã desta quarta-feira (21). O acidente ocorreu por volta das 7h. A Motiva Paraná concessionária que administra o trecho foi acionada, mas apesar do impacto e dos danos materiais, o condutor do veículo não sofreu ferimentos.

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O caminhão trafegava no sentido a Marilândia do Sul quando o reboque acabou tombando e derramando o material de construção ao longo da rodovia. Para garantir a segurança dos motoristas e viabilizar a fluidez da circulação no trecho afetado, o trânsito no local precisou ser temporariamente desviado pelas vias marginais enquanto as medidas de limpeza e liberação da pista eram organizadas.