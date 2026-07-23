Carreta da Polícia Civil emite nova Carteira de Identidade Nacional em Ivaiporã

Ação reúne Governo do Paraná, Prefeitura de Ivaiporã e Sesc para facilitar a emissão da nova identidade

Moradores de Ivaiporã têm até sábado (25) para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na carreta da Polícia Civil do Paraná, instalada no Sesc. A ação reúne equipes da Polícia Civil, da Prefeitura de Ivaiporã e do Sesc para ampliar o acesso da população ao documento. Além da emissão do documento, no sábado, das 14h às 17h, será realizado um Brechó Social com doação de roupas e calçados. O atendimento será por ordem de chegada, ampliando as ações de cidadania oferecidas à população.

Durante visita à unidade móvel, a vice-prefeita Gertrudes Bernardy ressaltou a importância da iniciativa para facilitar o atendimento aos moradores. “É uma oportunidade importante para a nossa população. Essa parceria permite que as pessoas façam a nova Carteira de Identidade com rapidez e qualidade”, afirmou a vice-prefeita.

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O projeto foi desenvolvido para levar o serviço diretamente aos cidadãos. A unidade móvel conta com estrutura climatizada, internet própria, gerador de energia e equipamentos modernos, permitindo que o atendimento seja realizado com rapidez e segurança.

Considerada uma das maiores e mais modernas unidades móveis do país para emissão da Carteira de Identidade Nacional, a carreta foi projetada para oferecer conforto e agilidade durante o atendimento.

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Para emitir o documento, o cidadão deve apresentar a documentação conforme o estado civil. Solteiros precisam levar a certidão de nascimento. Casados devem apresentar a certidão de casamento. Já divorciados devem levar a certidão de casamento com a averbação do divórcio.

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Os atendimentos são destinados, inicialmente, às pessoas que realizaram agendamento. Quem ainda não marcou horário pode procurar a equipe no Sesc para obter informações sobre a disponibilidade de vagas.

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A analista de Ação Social do Sesc, Andrea Lisboa, explicou como será feita a entrega dos documentos após o encerramento da ação. “Quem fizer a Carteira de Identidade Nacional durante a ação poderá retirar o documento, aproximadamente 30 dias depois, no Sine. É importante guardar o comprovante do atendimento para facilitar a entrega”, explicou Andrea Lisboa.

A ação conta com apoio do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil do Paraná, da Prefeitura de Ivaiporã, das secretarias municipais de Assistência Social e Educação e do Sesc.





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O projeto foi desenvolvido para levar o serviço diretamente aos cidadãos - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã O projeto foi desenvolvido para levar o serviço diretamente aos cidadãos - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã



