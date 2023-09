Carreta com soja fica destruída após tombamento e incêndio na BR-376

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (29) na altura do quilômetro 304 da rodovia BR-376, entre os municípios de Ortigueira e Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Uma carreta carregada com soja tombou na região da Serra do Cadeado e ficou destruída após um incêndio.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros de Apucarana atendem a ocorrência. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados e prestaram atendimento ao caminhoneiro. De acordo com informações, o homem não sofreu ferimentos graves e recusou ser levado para um hospital.

As pistas sentido sul estão interditadas. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) também foi chamado para o local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Não há informações sobre outras possíveis vítimas.

