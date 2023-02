Carreta com grãos tomba após evitar colisão com carro na PR-239

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caminhoneiro não sofreu ferimentos e foram registrados apenas danos materiais

Nesta terça-feira (21), uma carreta com grãos tombou após evitar uma colisão contra um veículo de passeio na PR-239, entre os municípios de Cândido de Abreu e Reserva. Ninguém ficou ferido no acidente.

continua após publicidade .

De acordo com informações do Blog do Berimbau, a carreta Scania G420, na cor vermelha, tinha placas de Manoel Ribas, Paraná. Segundo relato do condutor, ele precisou realizar uma manobra brusca para evitar a colisão com um carro que vinha no sentido contrário.

LEIA MAIS: Mulher morre em colisão entre moto e máquina agrícola, no Paraná

continua após publicidade .

No automóvel de passeio estavam diversos passageiros. Após desviar do carro, no entanto, o caminhão carregado com grãos acabou tombando. O caminhoneiro não sofreu ferimentos e foram registrados apenas danos materiais.

Ainda conforme o Blog do Berimbau, as condições da rodovia, que está repleta de buracos, contribui para que a carreta tombasse e ficasse espalhada.

Siga o TNOnline no Google News