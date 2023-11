Carreta com frango congelado tomba na BR-376 e carga é saqueada

Um acidente do tipo tombamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) na região da Serra do Cadeado, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, no Vale do Ivaí. Uma carreta que transportava uma carga de frango congelado tombou na altura da Fazenda Santa Maria.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e prestou atendimento médico ao motorista, que não foi identificado. Conforme informações, o caminhoneiro sofreu ferimentos, mas não corre risco de vida.

Após o tombamento, a carreta parou às margens da rodovia BR-376 e a carga ficou espalhada pela pista. Vídeos feitos por motoristas que passaram pelo local mostram diversas pessoas saqueando a carga.

