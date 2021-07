Carreta carregada de soja é roubada no trevo da Placa Luar

Da Redação

Uma carreta carregada com soja foi roubada na noite de terça-feira (27), no trevo da Placa Luar, em Jardim Alegre. O caminhão e a carga acabaram sendo recuperadas pela Polícia Militar (PM) no município de Kaloré.

Por volta das 19h30, o motorista procurou a Polícia Militar de Borrazópolis e relatou que trafegava na PR-082 sentido a PR 466, quando no trevo da Placa Luar , foi surpreendido por cinco assaltantes, um deles armado com revolver.

Ao realizar a conversão no trevo, os bandidos subiram no caminhão e dobraram a mangueira do freio, fazendo o veículo parar. Momento que passaram uma fita nos punhos do motorista e baixaram a touca que ele usava e mandaram ficar deitado na cabine.

Três indivíduos permaneceram no caminhão e seguiu sentido a Mauá da Serra. Após algum tempo, o motorista foi deixado em uma mata, junto com um dos bandidos, já no município de Borrazópolis.

Cerca de uma hora depois, o refém ouviu o barulho de um veículo parando e resgatando o assaltante. Ao perceber, que estava sozinho, saiu na rodovia e chegou a uma lanchonete, onde pediu ajuda à Policia Militar.

O cerco foi fechado na região, sendo que, mais tarde, as equipes da PM de Kaloré com apoio do Décimo Batalhão encontraram a carreta que era rastreada abandonada com a carga de soja, em um carreador próximo à rodovia.