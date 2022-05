Carreta carregada de serragem pega fogo em Jardim Alegre

Da Redação

Por volta das 4h20 horas desta sexta-feira (27), a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para o trevo principal de Jardim Alegre, na PR-466, para atendimento a um caminhão que havia sido incendiado.

O veículo transportava serragem de madeira e a carreta foi atingida pelo fogo em praticamente toda sua totalidade. A carga estava sendo transportada para Maringá. O motorista nada sofreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu as chamas nas rodas e conseguiu estacionar no acostamento e retirar o cavalo mecânico. Antes da chegada dos militares, ele ainda tentou controlar o incêndio usando um extintor.

Para o combate às chamas, a guarnição dos bombeiros utilizou duas viaturas e contou ainda com apoio do caminhão pipa da prefeitura. Foram aproximadamente 12.000 litros de água na finalização do combate, rescaldo e desmobilização. A carga foi descarregada por uma pá carregadeira da prefeitura e resfriada.

A Polícia Rodoviária, posto Ubá do Sul, também esteve no local e apoiou a ocorrência sinalizando a via e direcionando o trânsito.