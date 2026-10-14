Carreta carregada de papelão tomba na Curva do Risca-Faca em Novo Itacolomi

Um acidente rodoviário de grandes proporções foi registrado na tarde desta quarta-feira (14), no município de Novo Itacolomi, situado na região do Vale do Ivaí. O tombamento de uma carreta ocorreu em um ponto crítico da rodovia, na conhecida Curva do Risca-Faca, no trecho viário que conecta a cidade ao município vizinho de Borrazópolis. No instante da ocorrência, as condições meteorológicas eram desfavoráveis e precipitações pluviométricas eram registradas em toda a localidade.

- leia mais: Caminhão baú sai da pista após motorista sofrer mal-estar em São Pedro do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O veículo de transporte envolvido na ocorrência é um caminhão trator da fabricante Volvo, modelo FH 440 6x2T, na cor branca, fabricado no ano de 2009 e modelo 2010, emplacado na cidade de São Lourenço do Oeste, no estado de Santa Catarina. O veículo pesado estava acoplado a um semi-reboque carregado com toneladas de fardos de papelão quando acabou perdendo a estabilidade ao fazer a curva e tombou sobre a pista de rolamento.

A dinâmica e o impacto do tombamento foram presenciados por Paulo Ricardo Cassoli, motorista que trafegava em seu veículo logo atrás da composição comercial no momento exato do acidente. Devido à violência do choque contra a pista e o acostamento, o condutor da carreta acabou sendo ejetado para fora da cabine do veículo. Apesar da gravidade do impacto e do risco inerente ao arremesso do motorista, a vítima não sofreu ferimentos de maior gravidade.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo após presenciar o sinistro, o próprio testemunha Paulo Ricardo Cassoli tomou a iniciativa de acionar as equipes de resgate e emergência para presteza no atendimento médico ao caminhoneiro. O acidente gerou grande preocupação entre as pessoas que transitavam pelo trecho, em especial pelo elevado grau de risco decorrente do solo escorregadio provocado pelas chuvas recentes na região. As causas definitivas do acidente e os fatores que levaram o motorista a perder o controle da direção passarão por perícia e apuração das autoridades policiais e viárias competentes.