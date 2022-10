Carreta carregada com trigo tomba na PR-453; motorista fica ferido

Da Redação

Uma carreta carregada com trigo tombou na PR-453, na saída de Borrazópolis para Faxinal, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu neste domingo (9).

De acordo com testemunhas, o veículo teria saído de uma transportadora de trigo, onde um Silo desabou na sexta-feira (7).

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital por terceiros.

A carga da carreta ficou espalhada em parte da pista junto ao veículo tombado.

Desabamento

Na última sexta-feira (7), aconteceu um desabamento de parte da estrutura de um Silo, utilizado para armazenamento de cereais (trigo). A fato foi registrado durante a manhã, por volta das 10h40. O incidente foi em uma empresa que fica localizada em Borrazópolis, na saída para Faxinal, às margens da PR-453.

