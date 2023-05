Carreta carregada com tora de pinus tomba na PR-082

Da Redação

Uma carreta carregada com tora de pinus tombou na manhã desta quarta-feira (3) na PR-082, em São João do Ivaí.

O tombamento do veículo ocorreu próximo a entrada da Fazenda São Francisco. Chovia no momento do acidente.

O motorista que não se feriu disse que trafegava sentido a São João do Ivaí, quando perdeu o controle da direção, saiu para o acostamento e em seguida a carreta tombou.

A carga que saiu de Guarapuava tinha como destino a cidade de Floresta. O trânsito no local ficou lento, com fluxo apenas em meia pista.

* Colaborou Canal HP/São João do Ivaí

