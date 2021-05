Carreta carregada com soja tomba na BR-376

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma carreta carregada com soja tombou no final da tarde desta terça-feira (20). O acidente aconteceu na BR-376 na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra.

Socorristas da Rodonorte prestaram os primeiros atendimentos ao motorista, Carlos Henrique de Oliveira Prestes de 29 anos, que contou que saiu de Maringá e seguia para Paranaguá, porém, na descida da serra o caminhão apresentou um problema mecânico, ele ficou sem os freios e tombou.

Parte da carga ficou espalhada pela rodovia. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA de Apucarana.

