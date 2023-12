Carreta carregada com soja tomba em curva da BR-376 em Mauá da Serra

Um acidente do tipo tombamento foi registrado nesta terça-feira (5) na rodovia BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, na região da Serra do Cadeado. De acordo com informações, uma carreta carregada com soja tombou na altura do quilômetro 307.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e atendeu a ocorrência. O tombamento aconteceu em uma curva, e parte da carga ficou espalhada pela pista, resultando em transtornos no trânsito. Uma equipe de um alto socorro da região foi acionada para prestar serviço e retirar a carreta do local.

Não há informações se o caminhoneiro ficou ferido após o acidente.

Foto por Reprodução

Outro caso

Caminhões se envolvem em acidente na Serra do Cadeado

Um acidente entre dois caminhões foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (4) no km 303 da BR-376, na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, região norte do Paraná.

Uma carreta carregada com leite colidiu contra um caminhão prancha. A princípio, um dos veículos de carga ficou sem os freios e provocou a batida. Apesar do forte impacto, não houve feridos graves.

