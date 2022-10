Carreta carregada com óleo vegetal tomba na saída de Mauá da Serra

Da Redação

Carreta tem placas de Cuiabá, Mato Grosso

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou no começo da tarde desta segunda-feira (3), no km 304 da rodovia BR-376, na saída de Mauá da Serra sentido Ortigueira, início da Serra do Cadeado.

A equipe do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, foi acionada com informações de que o motorista estava preso nas ferragens. Porém, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, também estavam socorrendo a vítima, que foi encaminhada para um hospital da região com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no endereço. A carreta é uma Scania branca, ano 2008/modelo 2009, com placas de Cuiabá, cidade localizada no Mato Grosso. A equipe do Instituto Água e Terra (IAT) foi chamada por conta do vazamento de óleo na pista.

Acidente em Ivaiporã

Foi identificado como Samela Santana Souza, 26 anos e o filho Piectro Santana silva, 7 anos, as vítimas fatais de acidente de trânsito registrado na noite de domingo (2) na PR-460, eles são moradores de Ivaiporã. O falecimento foi confirmado pela Secretaria Municipal de Educação de Ivaiporã através de nota de pesar.

