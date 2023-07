Carreta carregada com óleo diesel tomba na BR-376

Caminhão que que ia de Araucária para Cuiabá estava carregada com óleo diesel

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na tarde desta quinta-feira (6) por conta de um acidente envolvendo uma carreta-tanque carregada com óleo diesel entre Mauá da Serra e Ortigueira. O veículo tombou na pista, no Km 313 da BR 376, derramando o combustível pela pista.

Morador de Nova Londrina, o motorista, de 32 anos, contou que estava sozinho durante o acidente. Ele afirmou também que havia carregado o caminhão na cidade de Araucária e seguia para Cuiabá (MT). Durante o trajeto, o veículo acabou deslizando e tombando na pista.

Por conta do acidente, ele acabou sofrendo ferimentos no braço e uma laceração. O motorista foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Pelo fato de o óleo provocar riscos de explosão, os Bombeiros interditaram o trecho e controlaram a situação. As esquipes do socorro e de meio ambiente também foram acionadas para realizar a limpeza do local.

