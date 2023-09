Carreta carregada com milho tomba na PR-082, em São João do Ivaí

Uma carreta com placas de Santa Catarina carregado com milho tombou na Rodovia PR-082 no incido da tarde desta quinta-feira (21), em São João do Ivaí.

continua após publicidade

O acidente aconteceu a cerca de 200 metros do portal de entrada da cidade para quem chega de Lunardelli. O caminhoneiro seguia sentido a Lunardelli, quando saiu da pista e tombou.

- LEIA MAIS: Trechos da BR-376 são bloqueados parcialmente para obras até domingo

continua após publicidade

O acidente ocorreu no mesmo trecho, onde no início de julho uma carreta carregada com recicláveis tombou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

O motorista que teve ferimentos graves, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital municipal para ser avaliado pela equipe médica.

Devido ao estado da vítima, o helicóptero do Samu também foi acionado para transferência do paciente.

Siga o TNOnline no Google News