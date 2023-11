Carreta carregada com madeira tomba na BR-376 em Jandaia do Sul

Uma carreta carregada com madeira tombou na tarde deste domingo (26), no trevo de acesso à Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no trecho do contorno liberado recentemente.

Segundo informações da Defesa Civil de Jandaia do Sul, o veículo com placas de Contagem, Minas Gerais, seguia sentido Mandaguari quando tombou na pista. Ainda conforme a corporação, o motorista não foi encontrado no local quando as equipes chegaram.

A carreta tombada ocupa a metade da pista, o que requer atenção dos motoristas que trafegam pelo local. O Departamento de Estadas de Rodagem (DER) foi acionado e sinalizou a pista e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atende a ocorrência.

Foto por REPRODUÇÃO/JANDAIA ONLINE Acidente registrado neste domingo

