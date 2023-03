Carreta carregada com grãos tomba na saída para Mauá da Serra

Da Redação

Uma carreta Volvo 440, com placas de Maringá, tombou na BR-376, no km 304, no final da manhã desta terça-feira (7), na saída de Mauá da Serra para Ortigueira, no Vale do Ivaí. O veículo estava carregado de grãos, que se espalharam pela pista.

O acidente causou transtornos no trânsito da região e danos materiais, além de mobilizar equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de socorro.

Conforme informações de testemunhas, não há informação de pessoas feridas. Os órgãos responsáveis estão trabalhando para desobstruir a via e apurar as circunstâncias do acidente.

Acidente na PR-466

Um acidente entre dois carros, na noite de domingo (5), deixou cinco pessoas feridas na Rodovia PR-466, em Ivaiporã, Centro Norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) posto Ubá do Sul, a colisão frontal entre os veículos aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Arapuã.

