Carreta carregada com fubá tomba em Jandaia do Sul; veja o flagrante

Um caminhão carregado com fubá tombou na BR-376 em Jandaia do Sul. O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (10) e a carga ficou espalhada pela pista. Socorristas da Defesa Civil do município foram chamados. Uma câmera de segurança registrou o tombamento. Veja abaixo.

O motorista, de 55 anos, não ficou ferido e recusou encaminhamento médico. Ele contou que carregou em Maringá e seguia para Colombo, porém, na saída de Jandaia do Sul sentido Apucarana o acidente aconteceu.

Uma câmera de segurança registrou o tombamento. Pela gravação é possível perceber que a carga se desprendeu da carroceria e depois o motorista perdeu o controle da direção.

Como parte da carga ficou na rodovia, a prefeitura do município encaminhou uma pá-carregadeira até o local para remover o fubá da pista. A carga e o caminhão possuem seguro.

A empresa vai providenciar a remoção do caminhão. Veja o flagrante: null - Vídeo por: Reprodução

Serviço: Telefone de emergência da Defesa Civil de Jandaia do Sul 199 ou (43) 3432- 5050



