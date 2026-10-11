Carreta carregada com algodão tomba e complica o trânsito na Serra do Cadeado

O tombamento de uma carreta carregada com algodão complicou o trânsito na BR-376, na região da Serra do Cadeado, na manhã deste domingo (11). O acidente aconteceu no quilômetro 301 da rodovia, no sentido sul, trecho que liga os municípios paranaenses de Mauá da Serra e Ortigueira. Até a publicação desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre possíveis feridos.

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O veículo envolvido no acidente é uma Scania R560 azul, com placas da cidade de Aurora, em Santa Catarina. Por razões ainda desconhecidas, a carreta tombou e sofreu danos materiais, espalhando parte da carga de algodão pela pista. A situação exigiu atenção redobrada dos motoristas e causou dificuldades para a circulação de veículos na região.

Para organizar o tráfego e garantir a segurança dos usuários da rodovia, o atendimento à ocorrência foi realizado de forma conjunta por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Motiva Paraná. Os agentes atuaram na sinalização do local e nos procedimentos de praxe para a posterior liberação da pista, enquanto as causas exatas do tombamento deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.





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