Carreta bitrem tomba na Serra do Cadeado e deixa passageira ferida

Uma carreta bitrem carregado com cerca de 50 toneladas de ureia tombou na tarde desta quinta-feira (2), Dia de Finados, na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira. O acidente aconteceu no km 309 da BR-376.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local. Segundo a corporação, a passageira, esposa do condutor, foi encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana, com ferimentos considerados moderados.

O motorista do caminhão não se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e Departamento de Estrada e Rodagem (DER) também atenderam a ocorrência.

A carreta ficou tombada nas duas faixas da rodovia. Segundo o DER informou à reportagem, às 20h desta quinta, o veículos estavam seguindo pelo acostamento.

