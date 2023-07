Carreta bitrem tomba na PR-453; motorista é transferido para Apucarana

O acidente ocorreu no quilômetro 04 da PR-453

Uma carreta bitrem tombou em um trecho da PR-453, em Borrazópolis, Vale do Ivaí, por volta das 22h de terça-feira (4). Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência e, conforme a corporação, o acidente aconteceu próximo à entrada do município e ao trevo da empresa Coamo, sentido a Cruzmaltina.

Ainda conforme a PRE, o tombamento ocorreu logo após o motorista de 55 anos perder o controle da direção no quilômetro 04. O veículo de carga teve alguns danos por conta do fato. Além disso, a carga de trigo ficou espalhada pela rodovia, fazendo com que ela ficasse interditada.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Hospital Municipal de Borrazópolis e, na sequência, foi transferida para Apucarana, cidade que também pertence ao Vale, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem não apresentava risco de morte.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Com informações do Blog do Berimbau.

