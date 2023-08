Carreta bate contra bitrem durante atendimento de tombamento na BR-376

Dois acidentes envolvendo carretas foram registrados no começo da tarde desta quinta-feira (10), na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná. As batidas aconteceram na altura do Bairro dos Franças.

O primeiro acidente aconteceu através de um tombamento de uma carreta carregada com laminados de madeira. Consequentemente, a pista ficou interditada e uma fila se formou, onde, no km 331, um outra carreta, carregada com soja, colidiu na traseira de um caminhão bitrem.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender o acidente e controlar o trânsito. O Guincho Alto da Serra, de Mauá da Serra, foi acionado para remover os caminhões.

A princípio, ninguém se feriu.

