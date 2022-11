Carreiro & Capataz são atrações da Festa da Uva Niágara, em Rosário

Da Redação

Carreiro & Capataz se apresentam durante a festa

Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro acontece a Festa da Uva Niágara, de Rosário do Ivaí, na praça central da cidade. A atividade conta com muitas atrações gratuitas para a população. No primeiro dia de evento, dia 27 de dezembro, tem show com a banda Cowboys do Asfalto, além do Festival de Música Regional com premiações de até R$ 1 mil e concurso da melhor uva com prêmios para os cinco primeiros colocados.

No dia 28 de dezembro, a dupla Manu & Gabriel, e o grupo Styma animam o público com as melhores músicas da atualidade. Já no último dia de festa, dia 29 de dezembro, tem show dos sertanejos Carreiro & Capataz, e do cantor Tony Celso. A atividade é promovida pela Prefeitura de Rosário do Ivaí.

Veja o banner da Festa da Uva Niágara, de Rosário do Ivaí:

fonte: Divulgação

