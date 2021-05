Carreata pede combate ao abuso sexual de crianças

Continua após publicidade

A Prefeitura de Ivaiporã promoveu na manhã de terça-feira (18), uma carreata, para chamar a atenção da população para o enfrentamento da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes. A concentração dos participantes foi em frente a Fatec e percorreu as principais ruas do centro da cidade.

A ação foi realizada através das secretarias de Assistências Social, Saúde, Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e faz parte da campanha nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Conforme Flavia Graef Kuss, diretora do Departamento de Assistência Social, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem por objetivo mobilizar a sociedade e convocá-la para o engajamento na luta pelos direitos das crianças e adolescentes contra a violência sexual.

Em anos anteriores era feito a passeata, com a participação das crianças e dos adolescentes. “Neste ano em razão da pandemia optamos pela carreata, porque é um marco que não podemos deixar passar em branco. Todo esse movimento de hoje é para chamar a atenção das pessoas que fiquem atentas aos sinais de violência e abuso, porque muitas vezes eles não tem voz ativa e precisam que a gente ajude eles denunciando”, assinalou.

Ainda segundo a diretora, as denúncias de violência, abuso ou exploração sexual contra as crianças de adolescentes podem ser feitos através do Disque 100, para Polícia Militar através do 190 ou no Conselho Tutelar. “As pessoas tem ainda a professora na escola, os agentes de saúde que também podem estar recebendo esse tipo de denúncia”, explicou Flavia.

A vereadora Gertrudes Bernardy, presidente da Câmara de Vereadores que em gestões anteriores foi diretora de Assistência Social, também participou da carreata.

“É uma manifestação em prol das crianças e adolescentes, porque sabemos o grande número delas que ainda são violentadas, principalmente, agora nesta época da pandemia. Por isso, pedimos que todos façam uma reflexão no dia de hoje, e comecem a prestar mais atenção nas nossas crianças, porque elas merecem todo o nosso respeito e toda nossa dedicação”, disse Gertrudes.