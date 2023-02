Carlos Oliveira é o novo diretor municipal de Agricultura de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tecnólogo em Agronegócio, Carlos Cezar Barra de Oliveira, assumiu nesta semana o Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã a convite dos prefeitos Carlos Gil (licenciado) e Marcelo Reis (em exercício).

continua após publicidade .

Carlos Oliveira foi apresentado pelo prefeito Marcelo Reis à equipe do Departamento de Agricultura e contou que o diretor trabalhou 35 anos como técnico agrícola da Emater e foi produtor de laranja durante 25 anos.

- LEIA MAIS: Mulher se recusa a voltar com o ex-marido e é agredida e ameaçada

continua após publicidade .

“O Departamento de Agricultura é muito importante para o agronegócio. Por isso, precisamos apoiar os pequenos, médios e grandes produtores – além de dar sequência às metas do plano de governo, porque o nosso foco é diversificar a produção agrícola associada à manutenção das estradas rurais”, avisou o prefeito Marcelo Reis.

O diretor assumiu o cargo com o desafio de estimular os produtores rurais e fortalecer a agricultura no município com apoio de sindicatos e instituições. “Vamos replanejar os trabalhos, elencar as prioridades e dar maior visibilidade ao Departamento de Agricultura”, sugeriu Carlos Oliveira que conhece a maior parte da equipe.

No final do mês, o diretor Carlos Oliveira apresentará um plano de trabalho para ser executado este ano.

Siga o TNOnline no Google News