Carlos Gil visita obras de Ivaiporã em andamento

O prefeito Luiz Carlos Gil, acompanhado do vice Marcelo Reis, do diretor de obras e vereadores, visitaram na manhã de quarta-feira (1º) obras em vários locais do quadro urbano de Ivaiporã. Na próxima semana, a visita será em obras que estão em andamento na zona rural do município.

Segundo Carlos Gil, a visita também serve como uma prestação de contas a população do trabalho que vem sendo realizado nesses primeiros oito meses de gestão. “Muitas vezes o morador lá da Espirito Santo, da Santa Terezinha do outro extremo da cidade não sabe o que está acontecendo na cidade toda, isso é uma prestação de contas para mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido nessa administração”.

O ponto inicial das visitas foi na Av. Brasil, nas proximidades do Jardim Itaipu, onde está sendo concluído a pavimentação asfáltica e ampliação de ponte sobre o Rio Pindauvinha na saída de acesso a Jardim Alegre pela estrada rural do Cinco Encruzos.

“É um projeto iniciado na gestão anterior que fizemos algumas adequações. Pelo projeto inicial teríamos que fazer desapropriações o que poderia levar alguns anos, visto que eram mais de 20 desapropriações. Por isso optamos por uma rua normal de 9 metros, também estamos realizando a ampliação, é uma obra que deve ser concluída nos próximos 30 dias”, explicou.

Em seguida, a comitiva de deslocou até a Rua Augusto Urbanki, onde foram vistoriados os serviços de terraplanagem no terreno que foi doado pela Prefeitura para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME). O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 5 milhões.

“É um serviço que vai atender os 16 municípios da regional de saúde, tanto com exames e consultas de especialidades. Inclusive, a sede administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde, vem para cá, o que vai representar um ganho para toda a população da nossa região”, disse Carlos Gil.

Também foram vistoriadas as obras do projeto de pavimentação com pedras poliédricas de de 40 quadras que teve início em março. As visitas aconteceram na Vila Nova Porã, Conjunto Residencial Sebastião Alves de Andrade, Jardim Paraná, Ouro Preto e Alvorada.

“Acredito que até o final do mês de setembro estaremos finalizando as 40 quadras, e já no próximo dia 14 abre a licitação para mais 100 quadras em diversas vilas e bairros da nossa cidade. O objetivo da administração é tirar toda a população do barro e da poeira dando mais qualidade de vida e dignidade para as pessoas”, destacou.

Na Rua José Sagionete, no residencial Sebastião Alves de Andrade, que está ganhando pavimentação, a moradora Julia Laurinho se mostrava muito feliz. “Agradeço muito essa grande obra que vai ser feira. Vamos sair da poeira, é tudo que nós esperávamos há muito tempo”.

As visitas foram encerradas no Parque Ambiental Jardim Botânico que está ganhando revitalização. Segundo o prefeito, além de uma ciclovia que está sendo construída ao lado da pista de caminhada, o parque vai ganhar novos brinquedos para as crianças, novos decks, mirantes, reforma do campo sintético, melhoias na pista de skate e também está sendo trabalhado o paisagismo do parque com o plantio de novas espécies de árvores e flores.

“Uma melhora grande com custo baixo, porque boa parte dos serviços estão sendo feitos com caminhões e máquinas da prefeitura, não foi preciso licitar nada. Enfim, trabalhamos com pulso firme, com economia para poder dar qualidade de vida para a população”, completou Carlos Gil.

Além do vice-prefeito Marcelo Reis que acompanhou o prefeito, também marcaram presença o diretor de obras, Bruno Montoro, a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy e os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti.