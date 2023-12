Carlos Gil seria reeleito em Ivaiporã, aponta pesquisa

Levantamento realizado pelo Instituto Global Pesquisas indica que o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), seria reeleito para mais um mandato se as eleições municipais fossem hoje. Com 47,24% das intenções de voto num primeiro cenário e expressivos 74,90% num segundo cenário, Carlos Gil mantém uma liderança sólida junto aos eleitores do município.

Na pesquisa espontânea, em que a pergunta é “se as eleições para prefeito fossem hoje para quem o sr. (sra.) votaria?”, o resultado foi o seguinte: Carlos Gil (PSD), 47,24%; Marcelo Reis (PTB), 5,03%; Miguel Amaral (Republicanos), 3,02%; Alex Papin (PROS), 2,76%; Gertrudes Bernardy (MDB); 1,26%; Éder Bueno (PSB), 0,75%; outros, 1,76%; indecisos, 35,18%; brancos e nulos, 3,02%.

Na pesquisa estimulada, em que são apresentados nomes de pré-candidatos ou possíveis candidatos a prefeito, Carlos Gil aparece com 74,90% das intenções de voto, seguido de Miguel Amaral, com 8,23%; Alex Papin, 5,42%; Luizão da Ivaivaguem (sem partido), com 1,20%, e Carlos Humberto (sem partido), com 1%. Indecisos somam 5,83% e brancos e nulos, 1,41%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de dezembro de 2023 junto a 498 eleitores do município através de uma amostragem probabilística estratificada, seguindo o sistema de cotas de sexo, idade e região geográfica (urbana e rural). A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

O instituto avaliou também o grau de rejeição dos possíveis candidatos a prefeito. A pergunta é “se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes para quem o sr. (sra.) não votaria de jeito nenhum?”. Alex Papin aparece com o maior grau de rejeição, com 26,51%; Miguel Amaral, 19,68%; Luizão da Ivaivaguem, 12,85%; Carlos Humberto, 6,83%; Carlos Gil, 4,42%; não sabem, 29,72%.

A pesquisa avaliou ainda o desempenho da administração municipal comandada por Carlos Gil e Marcelo Reis. O levantamento apontou que 92,37% aprovam a atual gestão administrativa; 5,02% desaprovam; e 2,61% não souberam opinar.

Sobre o novo Parque de Exposições construído nesta gestão e a volta da Expovale, 73,09% aprovam, 13,25% não e 13,65% não sabem.

O prefeito Carlos Gil diz que ficou muito feliz com o resultado da pesquisa como um todo. “Eu acho que tudo isso é fruto de um trabalho desenvolvido nos últimos três anos, onde tivemos muita coisa boa que já foi entregue à população. Somam-se a isso muitas obras e projetos que estão programados para o ano que vem”, comenta o prefeito. Segundo ele, o maior volume de obras e projetos ainda ficou para o último ano de mandato.

Carlos Gil frisa, porém, que não sabe se vai disputar ou não a reeleição em 2024, mas de qualquer forma está satisfeito com a avaliação que a população de Ivaiporã lhe deu nesta pesquisa.

