Carlos Gil recebe presidente da Assembleia Legislativa; veja

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), recebeu na quinta-feira (23), o deputado estadual Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). A reunião de trabalho aconteceu no Centro da Maior Idade que fica localizado ao lado do Parque Ambiental Jardim Botânico.

Segundo Carlos Gil, o deputado é o principal intermediador do município junto ao governo do estado para o repasse de recursos, desde o início da primeira administração.

“É sempre uma satisfação receber o deputado Traiano que tem lutado muito pelo município. Desde que começou a representar Ivaiporã há 8 anos tem correspondido muito aos nossos anseios e da população. É o nosso representante em todas as lutas, todas as demandas que o município tem a nível estadual”,

Somente para este primeiro ano do segundo mandato de Carlos Gil, o presidente da Alep intermediou e viabilizou junto ao Governo para Ivaiporã, mais de R$ 33 milhões.

“As obras é claro que elas acontecem, fruto também, da capacidade de gestão do Gil, da sua equipe de servidores, secretários, que elaboram bons projetos e diante da possibilidade de termos projetos bons, não há como não defender isso lá na capital do Estado”, destacou Traiano.

Também marcaram presença na reunião de trabalho, o vice-prefeito Marcelo Reis, todos os secretários municipais, a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy (MDB) e os vereadores José Maurino Carniato (MDB) e Emerson Bertotti (PTB), o Fio.

Recursos junto viabizados junto ao Estado através do deputado Traiano

Os equipamentos e obras totalizam R$ 33.160,00 milhões e são referentes a quatro Vans (R$ 680 mil) com recursos da Secretaria de Estado da Saúde, kits castração (R$ 50 mil), caminhão pipa (R$ 260 mil), parque linear urbano que ligará 11 vilas as margens do córrego Pindauvinha (R$ 1,5 milhão), kit barracão de reciclagem (R$ 170 mil), trevo do Ouro Verde (R$ 4,1 milhão), duas unidades do Meu Campinho para Jardim Casagrande e na Vila Nova Porã (R$ 900 mil), quatro carros para saúde (R$ 300 mil), pedra irregular entre a Vila Nova Porã, Vila Rural e Santa Luzia (R$ 2,2 milhões), recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (R$ 10 milhões) para pavimentação com asfalto, galerias pluviais, dentre outras e duplicação do acesso secundário (R$ 13 milhões).

