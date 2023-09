Carlos Gil recebe oficialmente o certificado Tree Cities of The World

Prefeito recebe oficialmente o certificado Tree Cities of The World

Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e a secretária municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski, receberam oficialmente o certificado de Tree Cities of The World (Cidade Árvore do Mundo) no XXV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e IV Congresso Iberoamericano de Arborização Urbana, que acontecem, em Maringá, entre os dias 15 e 23 de setembro. O certificado foi entregue na Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema).

continua após publicidade

Ivaiporã foi reconhecida internacionalmente, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura, após ser inscrita no programa Tree Cities of The World (Cidade Árvore do Mundo), que é desenvolvido pela fundação norte-americana Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU).

- LEIA MAIS: Ivaiporã realiza II Congresso do Dia da Árvore com foco na preservação

continua após publicidade

O certificado Tree Cities of The World (Cidade Árvore do Mundo) foi entregue pelo presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Sérgio Chaves, durante a mesa redonda sobre a Arbor Day Foundation e Tree Cities of The World, que debateu o tema: Mobilização em Prol de Cidades Inteligentes e Arborizadas. A mesa redonda foi composta pela professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Eliane Guaraldo, e pelo engenheiro florestal da Secretaria Municipal de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro.

20 cidades

No Brasil há 20 cidades certificadas como Tree Cities of The World: Ivaiporã (PR), Araucária (PR), Cianorte (PR), Marialva (PR), Maringá (PR), Paranaguá (PR), Cordeirópolis (SP), Guarujá (SP), Hortolândia (SP), Ribeirão Preto (SP), São Carlos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), João Pessoa (PB), Campo Grande (MS) e Fortaleza (CE).

Os prefeitos e representantes das 20 cidades foram motivados por diversas autoridades a continuar plantando árvores em defesa do planeta – e especialmente pelo secretário municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura de Maringá, Paulo Ribas, que é um dos anfitriões do XXV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e do IV Congresso Iberoamericano de Arborização Urbana.

continua após publicidade

Anualmente, o programa Tree Cities of The World reconhece as cidades comprometidas com as ações de arborização – mediante o cumprimento de 5 critérios: Establish Responsibility (responsabilidade), Set the Rules (regras), Know What You Have (inventário e diagnóstico), Allocate the Resources (orçamento) and Celebrate Achievements (celebração do Dia da Árvore).

Comprometimento

Carlos Gil foi convidado a falar em nome das demais 19 cidades certificadas. “Ivaiporã é uma cidade com cerca de 33 mil habitantes e se preocupa com a arborização. Um dos nossos diferenciais é o Viveiro Municipal, que produz mudas e distribui gratuitamente à população – além de servir para manter programas ambientais”, exemplificou Carlos Gil, que também falou sobre o programa Cultivando Água Limpa. Ivaiporã foi a única cidade das 20 certificadas como Tree Cities of The World a exibir vídeo institucional, e foi bem aplaudida. O prefeito Carlos Gil garantiu que irá continuar trabalhando incansavelmente para promover a conscientização ambiental e o plantio de árvores em Ivaiporã. “É muito importante garantir o futuro mais verde e sustentável – conforme orientações da Arbor Day Foundation e da FAO/ONU. O reconhecimento como Cidade Árvore do Mundo é resultado do trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – com apoio da população de Ivaiporã”, declarou o prefeito Carlos Gil, que estava acompanhado da vereadora Gertrudes Bernardy.

O XXV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e IV Congresso Iberoamericano de Arborização Urbana são realizados pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana em parceria com a Prefeitura de Maringá, por intermédio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, e chancelados pela International Society of Arboriculture de Atlanta/Estados Unidos.