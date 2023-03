Carlos Gil reassume Prefeitura de Ivaiporã depois de dois meses

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A convite do Governo do Estado, Carlos Gil vai participar de uma missão comercial na Coréia do Sul

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil reassumiu nesta quarta-feira (1º ) a Prefeitura de Ivaiporã. Ele retorna do período das férias de janeiro e da licença no mês de fevereiro. Apesar de estar retornando agora, nos próximos dias o vice-prefeito Marcelo Reis deve assumir novamente o comando da Prefeitura de Ivaiporã, já que Carlos Gil tem viagem marcada para a Coreia do Sul.

continua após publicidade .

A convite do Governo do Estado, o prefeito vai participar de uma missão comercial liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, para aproximar as empresas paranaenses com o mercado externo.

LEIA MAIS: São João do Ivaí amplia frota da assistência social e conselho tutelar

continua após publicidade .

“O governador vai no dia 8, porque antes da Coréia do Sul ele tem uma missão comercial no Japão. Eu vou dia 12, já que nossas reuniões começam no dia 14”, explicou Carlos Gil.

O objetivo da missão, segundo Carlos Gil, é divulgar o Estado, as empresas, mas, acima de tudo, realizar negócios, que são previamente prospectados em consultas feitas pelo Invest Paraná.

“Vamos participar dessa missão, porque Ivaiporã é um dos poucos municípios do Paraná que já tem convênio com a Kotra, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos da Coreia do Sul para todo o mundo. Vamos estar apresentando Ivaiporã as empresas coreanas que tem interesse de investimentos, estamos levando material da nossa cidade e nossos dados socioeconômico, mostrando as potencialidades do município, principalmente o do nosso agronegócio ”, enfatizou Carlos Gil.

continua após publicidade .

Em fevereiro de 2022, o Prefeito Carlos Gil recebeu em Ivaiporã, uma comitiva coreana liderada pelo diretor geral da Kotra, Sang-bum Bae, e os diretores adjuntos, Chulsik Shin e Jaehoon Choi, onde conheceram o projeto da Incubadora Tecnológica de Ivaiporã – Polo Agrotech. Em junho, foi assinado o acordo de cooperação técnica com a Kotra.

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Ainda em março o prefeito participa também da Marcha de Prefeitos em Brasília. “Quando retornar da viagem à Coreia, devo ficar praticamente uma semana em Curitiba resolvendo demandas de Ivaiporã. E a última semana do mês vou a Brasília, na Marcha dos Prefeitos, onde também estarei tratando dos pleitos do município nos mais diversos ministérios”.

continua após publicidade .

Conquistas e recursos para Ivaiporã

Mesmo durante o período em que esteve licenciado, Carlos Gil não deixou de dedicar parte do seu tempo tratando de demandas para 2023. Participou de várias reuniões na Prefeitura de Ivaiporã e esteve também em Brasília em visita ao deputado federal Sérgio de Souza, em busca de emendas para construção de barracões no parque industrial. Também tratou de duas emendas no valor total de R$ 4 milhões disponibilizadas pelo deputado. Desse total R$ 2 milhões para melhorias na estrada do Distrito de Santa Bárbara e a outra emenda de mesmo valor, para melhorias na estrada do Jacutinga.

O prefeito também participou em Curitiba da posse dos deputados estaduais e na posse do presidente da Alep, deputado Ademar Traiano. “Também estivemos em algumas secretarias, cobrando algumas demandas e tentando o encaixe dessas obras no orçamento ainda deste ano, como a construção de um novo prédio para o Conselho Tutelar, uma nova construção para o Creas, dentre outros recursos”.

Outra demanda de Ivaiporã é a transformação da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para Batalhão da Polícia Militar. “Estive na posse da Amuvi e pude conversar com o secretário de segurança, Coronel Hudson, e isso já está sendo trabalhado. Inclusive, já foi solicitado ao comando da 6ª CIPM um estudo. Muito bom, porque não é só um pedido de Ivaiporã, mas da Amuvi, que tem 14 municípios abrangidos pela 6ª CIPM”.

Ainda segundo Carlos Gil todo esse trabalho só é possível graças ao vice-prefeito que tem assumido a Prefeitura quando se faz necessário. “O Marcelo fica aqui, e o importante é que o trabalho continua fluindo normalmente. É uma fórmula que deu certo e Ivaiporã tem realmente tem dois prefeitos”, completou Carlos Gil.

Siga o TNOnline no Google News