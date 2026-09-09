Carlos Gil lança Nossa Casa Ivaiporã com 965 moradias e investimento de R$ 120 mi

Programa busca ampliar o acesso à casa própria com moradias gratuitas e financiadas em diferentes regiões

A Prefeitura de Ivaiporã lançou nesta terça-feira (8) o Nossa Casa Ivaiporã, programa que prevê 965 moradias e investimentos de R$ 120 milhões no município. As unidades serão distribuídas em diferentes regiões e incluem casas gratuitas e financiadas.

Segundo o prefeito Carlos Gil, a habitação estava entre as principais metas da gestão. O planejamento inicial previa 753 casas, mas o número de unidades aumentou durante a elaboração dos projetos.

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“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida pública. A gente trabalhou muito para chegar até aqui. Começamos com a meta de construir 753 casas e fomos além. Agora, estamos colocando em prática um programa que pode permitir que muitas famílias conquistem a casa própria.” (fotos abaixo)

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância do programa para as famílias. “Uma casa não é apenas uma construção. É segurança, dignidade e o lugar onde as famílias constroem suas histórias. Tenho orgulho de fazer parte desse projeto e de contribuir para uma cidade com mais oportunidades e qualidade de vida para a população.”

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O presidente da Câmara, Ilson Gagliano, ressaltou os investimentos realizados pelo município e parabenizou o prefeito Carlos Gil. “É uma administração que tem trabalhado para melhorar a vida da população, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação e agora também em habitação. Parabenizo o prefeito Gil pelo empenho para tirar esse importante projeto do papel.”

Como está a programação

O Condomínio do Idoso, com 40 moradias, no Loteamento Paris, próximo ao Hospital Regional, foi o primeiro a sair do papel e já está em construção.

No loteamento Chico Rey, serão 50 casas pelo Programa FAR, 40 pelo FNHIS devem ser iniciadas até outubro. Para as 203 unidades remanescentes financiadas, o edital está em preparação.

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No Jardim Nova Porã, 46 moradias no loteamento Leopoldo Bernardy e outras 291 no Loteamento Vida Nova, já estão liberadas para início dos serviços. A Prefeitura aguarda ainda os trâmites da Cohapar para 18 casas no Alto Porã e 14 no Jacutinga.

Outras 127 unidades serão destinadas a bairros já consolidados, estão com edital de financiamento em preparação. Os projetos serão executados de forma escalonada, conforme os trâmites avancem.

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Também há um empreendimento particular no Jardim Itaipu com 136 unidades financiado pelo Minha Casa, Minha Vida. A empresa já apresentou o projeto, recebeu o alvará da Prefeitura e está autorizada a iniciar a construção.



1 de 5 Foto: Carlos Gil lança Nossa Casa Ivaiporã com 965 moradias e investimento de R$ 120 mi

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