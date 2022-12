Carlos Gil lança App de Saúde e assina licitações; assista

Da Redação

O prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) assinou no final da tarde de quarta-feira (28) a execução de novas obras em Ivaiporã. Os investimentos são através de recursos próprios e do Estado, num total de R$ 23.795.964,52. Na oportunidade também foi lançado o aplicativo Mais Saúde Cidadão do Departamento de Saúde de Ivaiporã.

O ato aconteceu no salão nobre do Paço Municipal e contou com a participação do vice-prefeito Marcelo Reis, diretores municipais, vereadores e comunidade.

Carlos assinou uma ordem de serviço para substituição de 4.400 luminárias de sódio e vapor metálico para luminárias de Led com investimentos próprios no valor R$ 2.295.403,75.

Também assinou a autorização para licitação de três obras através de convênio com o Governo do Estado. Uma das licitações para segunda fase do Parque de Exposição que tem valor orçado em R$ 5.855.702,16. Outra para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) orçado em R$ 13.699.607,34. Mais a licitação para pavimentação com pedra irregular de 5,13 quilômetros da estrada rural do Pindaúva, orçada em R$ 1.945. 251,17.

De acordo com Carlos Gil a licitação dos convênios é graças ao bom entendimento com o Governo Estadual. “Isso mostra também que com planejamento, garra, determinação e o apoio que temos dessa equipe maravilhosa da prefeitura, temos realizado conquistas importantes em todos os segmentos”.

Com relação a ordem de serviço para as substituições das luminárias da iluminação pública. Ivaiporã ficará coberta 100% com lâmpadas Led, “Nós já tínhamos feito um plano bom na gestão passada substituindo em torno de 3 mil lâmpadas, e agora com essas Ivaiporã será totalmente iluminada com Led”. disse Carlos Gil.

Durante a reunião também foi lançado o aplicativo Mais Saúde Cidadão do Departamento de Saúde de Ivaiporã. “Através do aplicativo a população poderá marcar a sua consulta, possibilitando a melhora no atendimento e na qualidade dos serviços prestados ao paciente”, disse o prefeito, que informou ainda que nos próximos dias, a prefeitura estará lançando uma campanha informando todas as etapas para a instalação do aplicativo.

Na oportunidade, o vice-prefeito Marcelo disse que os anúncios das obras no final de ano são frutos de um grande trabalho da administração Carlos Gil. Nos próximos dois meses o viceele estará assumindo interinamente a Prefeitura de Ivaiporã. “Durante a campanha o Gil sempre dizia que Ivaiporã teria dois prefeitos e estou aí para contribuir”, enfatizou.

A vereadora Gertrudes Bernardy, presidente do legislativo, também participou do evento e comemorou: "Muito bom encerrar o ano e também a minha gestão com muitas conquistas. Estamos muitos felizes, e esperamos em 2023 outras conquistas, melhorando ainda mais nossa cidade”. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

