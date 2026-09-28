Carlos Gil inaugura campo no Jardim Itaipu e anuncia pavimentação

Espaço do programa Meu Campinho foi entregue no domingo (27), com torneio de futebol suíço e atividades recreativas para crianças.

O campo de futebol suíço do Jardim Itaipu, em Ivaiporã, foi inaugurado na manhã de domingo (27), na Av. Brasil, na saída para o Cinco Encruzo. Durante o evento, o prefeito Luiz Carlos Gil anunciou uma obra de pavimentação de 2,7 quilômetros até a divisa de Jardim Alegre.

O espaço inaugurado faz parte do programa Meu Campinho e recebeu o nome de “Francisco José de Oliveira”, um dos pioneiros de Ivaiporã e grande incentivador da construção do espaço. A programação teve torneio de futebol suíço e atividades do projeto Brincando nos Bairros, com brinquedos infláveis para as crianças. (fotos abaixo)

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Durante a solenidade, Carlos Gil destacou a importância da nova estrutura para os moradores e o papel do esporte na formação dos jovens. “É uma alegria muito grande poder proporcionar um local que une a comunidade, o esporte e o lazer. O esporte faz tão bem para a juventude, afasta de coisas ruins, traz amizades e valores para a vida toda”, ressaltou Carlos Gil.

Segundo o prefeito, a área poderá integrar no futuro o parque linear às margens do Rio Pindauvinha, ligando o Jardim Itaipu à Vila Santa Maria, Jardim Luiz XV, Lago das Flores, Jardim Botânico e Vila Monte Castelo.

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O presidente da Câmara Municipal, vereador Ilson Gagliano, destacou que o Jardim Itaipu fica distante dos principais centros esportivos de Ivaiporã. Segundo ele, a implantação do campo facilita o acesso dos moradores ao esporte e ao lazer.

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“É importantíssimo. É uma região que fica longe os centros esportivos. Trazer um espaço esportivo para este bairro dá oportunidade para as pessoas se divertirem e praticarem esporte”, disse Gagliano.

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Pavimentação

Durante o evento, o prefeito Carlos Gil também anunciou a pavimentação de cerca de 2,7 quilômetros, entre a região da ponte no Jardim Itaipu, passando pelo Cinco Encruzo, até a ponte na divisa com Jardim Alegre. A ordem de serviço já foi entregue a construtora.

O trecho será executado com recursos da Itaipu Binacional. A obra deve melhorar o acesso e facilitar o deslocamento para Jardim Alegre, Grandes Rios e Rio Branco do Ivaí.

Carlos Gil também destacou que a pavimentação pode favorecer a expansão urbana. Uma área próxima a ponte do Jardim Itaipu já foi adquirida para um projeto habitacional com cerca de 400 casas.

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“A expectativa é que a pavimentação melhore a mobilidade, valorize a região e acompanhe o crescimento de Ivaiporã”, afirmou o prefeito.





Foto: TN Online/Ivan Maldonado Foto: TN Online/Ivan Maldonado



