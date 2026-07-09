Carlos Gil inaugura asfalto e iluminação da Rodovia Pedro Galeano em Santa Bárbara

Obra melhora o acesso ao distrito, enquanto Prefeitura anuncia um novo pacote de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento rural

A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou, na noite de quarta-feira (8), a pavimentação asfáltica e a iluminação da Rodovia Pedro Galeano, que liga a cidade ao distrito de Santa Bárbara. Durante a solenidade, o prefeito Carlos Gil também anunciou um novo pacote de investimentos para a comunidade. Somados, os recursos já aplicados e os novos investimentos previstos para o distrito se aproximam de R$ 15 milhões.

“Estamos muito felizes em entregar uma obra que muda a vida das pessoas. Quem tem asfalto e iluminação tem mais segurança, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

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Segundo ele, antes da obra o deslocamento até Ivaiporã era lento devido ao trecho em pedras irregulares. Com o novo asfalto, o tempo de viagem foi reduzido, beneficiando principalmente o transporte de pacientes. “Às vezes um, dois ou cinco minutos salvam uma vida. Hoje a ambulância chega muito mais rápido. Mudou completamente a vida das pessoas, o direito de ir e vir, estudar e trabalhar”, disse. (fotos abaixo)

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A pavimentação dos cerca de 13 quilômetros da Rodovia Pedro Galeano foi executada em duas etapas, com recursos de emendas parlamentares dos deputados federais Sergio Souza, que destinou R$ 2,1 milhões para a primeira fase, e Beto Richa, responsável por R$ 2,9 milhões para a conclusão da obra. O investimento total, incluindo a iluminação, chegou a cerca de R$ 7,4 milhões.

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Filho de Santa Bárbara, o vereador presidente da Câmara de Ivaiporã, Ilson Gagliano, afirmou que a pavimentação e a iluminação representam uma conquista histórica para o distrito.

Segundo ele, a presença da comunidade na inauguração demonstra o reconhecimento pelos investimentos realizados. “Santa Bárbara voltou para o mapa. Hoje a população recebe um asfalto iluminado e de qualidade, que traz segurança, aproxima o distrito da cidade e melhora a vida de quem mora e trabalha aqui”, declarou.

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Para o presidente da Câmara, a parceria entre o Executivo e o Legislativo tem permitido transformar compromissos em obras que fortalecem o desenvolvimento de Santa Bárbara e de todo o município.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy afirmou que acompanhou de perto as reivindicações das comunidades rurais e destacou que a pavimentação atende a uma antiga demanda dos moradores. “Sempre defendi que o desenvolvimento precisa chegar a todas as comunidades. Quando melhoramos uma estrada, facilitamos o acesso à saúde, à educação, ao trabalho e damos mais qualidade de vida às famílias”, afirmou.

Novos investimentos

Segundo Carlos Gil, o novo pacote de aproximadamente R$ 7,5 milhões contempla a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), a revitalização completa do campo de futebol e a implantação de uma praça com Academia da Terceira Idade (ATI) e playground. E pavimentação da estrada do Cruzeirinho em andamento.

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O prefeito também confirmou que a Prefeitura aguarda a liberação de convênios para pavimentar quatro quilômetros Estrada Gerson Rios e um trecho de aproximadamente 10 quilômetros na região da Água da Limeira. Segundo ele, além de melhorar o transporte da produção agrícola, a obra abrirá caminho para a implantação de um projeto de turismo rural e náutico às margens do Rio Ivaí, com rampa de acesso e estrutura de lazer.

Carlos Gil também anunciou ainda que o Programa Caminhos da Terra, voltado ao desenvolvimento rural, já começou no distrito de Jacutinga e será ampliado para Alto Porã e Santa Bábara. A iniciativa prevê melhorias em estradas e carreadores, serviços de terraplenagem e apoio à implantação de agroindústrias e à diversificação da produção agrícola.





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