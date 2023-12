Carlos Gil faz balanço positivo e comemora conquistas em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Luiz Carlos Gil, do PSD, acompanhado pelo vice-prefeito Marcelo Reis (MDB), apresentou em uma entrevista coletiva um balanço positivo das conquistas e ações que marcaram o ano de 2023 de Ivaiporã. Dentre as diversas iniciativas realizadas, o prefeito destacou algumas ações e obras significativas relacionadas à Saúde, Educação, Assistência Social ou Infraestrutura.

continua após publicidade

Uma dessas ações foi a doação de cinco alqueires para a construção da fazendinha do curso de economia do IFPR, reforçando o compromisso com a educação e o avanço acadêmico na região.

- LEIA MAIS: Roupas para o Réveillon tomam conta das vitrines em Apucarana

continua após publicidade

Além disso, enfatizou o cumprimento antecipado de todas as propostas do programa “Ivaiporã 2030”, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã (Codesi), um órgão consultivo e deliberativo da Associação Comercial.

Outras obras relevantes incluem a inauguração do Parque de Exposição de Ivaiporã com a retomada da Expovale, bem como a instalação da Central da Agricultura Familiar e a abertura do Parque Alimentício, que em breve receberá duas novas empresas, contribuindo para o crescimento econômico local.

Para o prefeito Carlos Gil, ações administrativas e obras que impulsionam cada vez mais desenvolvimento e a qualidade de vida em Ivaiporã. Ele também agradeceu a parceria do vice Marcelo Reis, dos secretários municipais, dos servidores e do legislativo municipal.

continua após publicidade

“Uma parceria muito importante, que ao longo desses três anos tem nos ajudado a superar desafios e alcançar conquistas significativas. Agradeço a colaboração e dedicação contínua de todos os envolvidos, pois juntos construímos um caminho sólido em direção ao progresso e ao bem-estar de nossa população”.

No âmbito habitacional, o prefeito ressaltou a aprovação da proposta para a construção de 50 casas populares junto ao Ministério das Cidades, visando atender às famílias com renda de até três salários mínimos, através do PAR.

Também foram inauguradas duas novas UBS, no Jardim Nova Porã e no Luiz XV. Na esfera educacional e cultural, Carlos Gil mencionou a reinauguração do Centro da Juventude e da Escola Municipal Ignes de Souza Caetano, a aquisição de sete ônibus escolares.

continua após publicidade

O esporte também teve seu espaço, com o desenvolvimento do esporte náutico e do basquete 3×3. Também citou medidas administrativas como a manutenção do IPTU sem aumento, a redução na taxa de iluminação pública, a substituição de lâmpadas comuns por LED e a inauguração da Usina Fotovoltaica, ações que modernizam a cidade e promovem economia para a prefeitura e a população.

O prefeito ressaltou ainda importantes obras em andamento, como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), o projeto Centro Novo que vai entrar na segunda fase, e a duplicação da rodovia Celso Fumio Makita, que tem previsão de inauguração no primeiro semestre de 2024.

Siga o TNOnline no Google News