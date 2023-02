Carlos Gil destaca parceria com presidente da Assembleia

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil e Ademar Traiano, deputado estadual

O prefeito licenciado de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), participou da cerimônia de posse dos 54 deputados estaduais realizada nesta quarta-feira (1) em Curitiba. Ele foi prestigiar, especialmente, a recondução do deputado Ademar Traiano (PSD) ao seu 9º mandato de deputado estadual e o 5º como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

No Vale do Ivaí, o prefeito Carlos Gil é o único representante do deputado estadual Ademar Traiano. “Ele tem trabalhado em prol de muitas obras no município, onde é reconhecido como homem de palavra, empenho e dedicação. Sinto-me honrado em participar da solenidade pelo apoio que Ademar Traiano sempre nos deu em Ivaiporã”, diz.

De acordo com o prefeito, se Ivaiporã tem conseguido muitos recursos e viabilização de projetos junto ao governo do Estado, isso deve muito à boa parceria que Ivaiporã tem com o deputado Ademar Traiano e ao atendimento especial que o governador Ratinho Junior tem dispensado ao município.

Segundo Carlos Gil, o deputado Ademar Traiano foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa devido ao espírito de liderança e comprometimento. “Tenho mais 2 anos de mandato e conto com apoio do deputado Ademar Traiano para continuar desenvolvendo o município de Ivaiporã”, disse o prefeito.

Também fazem parte da Mesa Diretora da Assembleia o deputado Marcel Micheletto (PL), que assume a primeira vice-presidência, o deputado Ney Leprevost (União Brasil), como segundo vice-presidente, e a deputada Cristina Silvestri (PSDB), que se torna a terceira vice-presidente. O deputado Alexandre Curi (PSD) será o novo primeiro-secretário; já a deputada Maria Victoria (PP) foi eleita segunda secretária.

A terceira secretaria fica sob o comando do deputado Goura (PDT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), como quarto secretário, e pelo deputado Dr. Antenor (PT), como quinto secretário.

Os 54 deputados estaduais ocuparão as cadeiras da Assembleia Legislativa pelos próximos 4 anos.

