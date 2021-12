Carlos Gil assina ordem de serviço para pavimentação; veja

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil (PSD), assinou na tarde de segunda-feira (13), a ordem de serviço para as empresas L. Fraga Matias Construtora e A.C. Brotti Construções iniciarem as obras de pavimentação com pedras irregulares em 101 quadras. O evento aconteceu no salão nobre da prefeitura.

Passarão por intervenções de pavimentação, o Jardim Paraná (19 quadras), Jardim Itaipu (5), Jardim Europa (2), Colônia da Prefeitura (6), Vila Nova Porã II (10), Vila Nova Porã I (11), Conjunto Waldomiro Bleis Guergoletti (6), Vila Nova Porã Secção B (8), Distrito de Santa Barbara (6), Distrito de Jacutinga (14) e Distrito do Alto Porã (14), totalizando 101 quadras.

Os investimentos são de mais de R$ 3 milhões e o período de execução é de um ano. Segundo Carlos Gil, é a maior ordem de serviço de execução de pedra irregular já assinada na cidade, que vai melhorar a infraestrutura e, assim, levar mais qualidade de vida a população.

“Isso é compromisso nosso de campanha, isso muda a vida das pessoas. Sabemos o quanto a poeira e a lama judia”, disse Carlos Gil, lembrando que na primeira gestão (2013-2016) foram executadas 200 quadras com pedra irregular. “Aí nós deixamos 150 para o sucessor, ele fez 30. E agora pegamos está empreita para acabar e que nenhuma casa aqui de Ivaiporã fique sem pavimentação”, enfatizou Carlos Gil.

Só neste primeiro ano da atual administração a Prefeitura de Ivaiporã já executou a pavimentação em 40 quadras.

Durante a cerimônia, o prefeito também anunciou, outras obras e conquistas, inclusive, o início da pavimentação da estrada rural que liga a sede da cidade a Vila Rural e a comunidade Santa Luzia. “As coisas estão acontecendo, e agora começaram a acontecer no atacado. Fruto do trabalho de toda uma equipe, que não se cansa, de lutar e trabalhar”, destacou Carlos Gil.

O vice-prefeito Marcelo Reis (PTB), falou da felicidade de ver um projeto que foi traçado para ser executado em quatro anos, mas já estar sendo discutido para ser finalizado no próximo ano. A presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy (MDB) também participou do evento e parabenizou todo a equipe do governo Carlos Gil.

Também participaram da cerimônia, os vereadores Emerson Bertotti, o Fio (PTB) e José Maurino Carniato (MDB); os empreiteiros Antônio Carlos Brotti e Libório Esteves; e o diretor municipal de Obras, Bruno Montoro, dentre outros diretores municipais e lideranças do município. Assista:

Carlos Gil assina ordem de serviço para pavimentação; veja - Vídeo por: Reprodução

