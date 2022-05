Carlos Gil apresenta projeto para o Jardim Alto da Gloria

Da Redação

Acompanhado do vice-prefeito Marcelo Reis, diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, e dos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, apresentou o projeto comunitário aos moradores do Alto da Glória.

De acordo com o projeto o campo passará por obras de melhorias com iluminação pública, arquibancada, acessibilidade e alambrados. Na parte inferior do campo, a Prefeitura irá implantar uma academia ao ar livre, playground e, a pedido da comunidade, será construído um salão comunitário com cerca de 50 m².

Quanto à calçada haverá paver em volta, o que permitirá especialmente crianças, pessoas com deficiência e idosos passear com segurança.

Emenda impositiva

A obra foi indicada pelos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, que destinaram a emenda impositiva para execução das melhorias. Caso seja necessário mais recursos o prefeito Carlos Gil informou que o município complementará.

“Acredito que o projeto será enviado este mês para licitação – cujo prazo é de 60 dias. Calculo que a obra iniciará em agosto. O objetivo é executar rapidamente, o que depende da construtora. O mais importante é que os recursos estão assegurados”, explicou o prefeito Carlos Gil.

Na ocasião, o vice-prefeito Marcelo Reis afirmou que uma das marcas da gestão é ouvir as comunidades e investir em obras que proporcionem a prática esportiva e o convívio entre criança, jovens, adultos e idosos.

Antônio Quimello, que reside no Alto da Glória, agradeceu em nome dos moradores e afirmou que o salão comunitário ajudará a reunir a comunidade. “Trata-se de um pedido antigo. Por isso, agradecemos ao prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis e aos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato por liberar a emenda para executar a obra”, declarou Quimello.