Carlos Gil apoia a reforma tributária, mas com ressalvas

O prefeito de Ivaiporã e ex-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Luiz Carlos Gil (PSD), afirmou nesta segunda-feira (10) ser a favor da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e que agora tramita no Senado Federal. No entanto, ele considera que o projeto deveria ter sido melhor analisado com mais tempo pelos deputados e não de última hora como ocorreu.

De acordo com o prefeito, o relatório com mais de 500 páginas chegou aos parlamentares na noite de um dia e colocado em votação no dia seguinte. Desta forma, nenhum deputado deve ter conseguido ler e estudar o texto de forma minuciosa. “Eu mesmo fiquei sabendo agora de alguns pontos que foram aprovados no projeto”, disse.

De qualquer forma, conforme o prefeito, ainda é possível que neste trânsito entre a Câmara e o Senado alguns pontos sejam melhorados no texto final. Segundo ele, ainda há tempo para isso.

Carlos Gil esteve em Brasília acompanhando toda a discussão do projeto tanto na Câmara Federal como nas reuniões com líderes municipalistas. “Como prefeito, nós seguimos a mesma linha da Confederação Nacional dos Municípios, que considera que 95% dos pontos da reforma são favoráveis às prefeituras. E com relação aos 5% que seriam prejudiciais, será criado um fundo para compensar os prejuízos nos próximos dez anos”, afirma Carlos Gil.

Ele acrescenta que, pelo que entendeu, o objetivo da reforma tributária não é criar mais impostos, mas sim unificar e diminuir a carga tributária. Além disso, esta reforma leva em conta o Custo Brasil e o Produto Interno Bruto (PIB), que podem trazer mais investimentos para o País.

De qualquer forma, de acordo com o prefeito de Ivaiporã, a reforma tributária era necessária e o que os empresários mais queriam. “O País precisa da reforma tributária, não é um projeto de governo”, analisa.

Recursos

Aproveitando sua estada em Brasília, o prefeito de Ivaiporã tratou também de assuntos de interesse exclusivo do seu município. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por exemplo, Carlos Gil garantiu a liberação de uma escola com capacidade para 450 alunos em cada turno, num investimento de R$ 11 milhões. As negociações foram feitas junto com o deputado federal Sérgio Souza (MDB) que, inclusive, já providenciou uma emenda no valor de R$ 1,5 milhão para início do processo de licitação da obra.

O prefeito e o deputado também trataram junto ao governo federal da liberação de R$ 5 milhões para obras de recape asfático, pavimentação e construção de barracões industriais.

